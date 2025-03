Dilma cita orgulho por história de Eunice ter sido contada em seu governo

Escritor destacou que a então presidente "pagou um preço alto" pela coragem de criar a CNV. "Por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro 'Ainda Estou Aqui', e agora temos esse filme deslumbrante. E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória".

O que foi a CNV

Comissão Nacional da Verdade foi criada durante o primeiro governo Dilma para analisar violações de direitos humanos na ditadura militar. A Comissão durou pouco mais de dois anos e produziu um relatório em que foram apontados 377 responsáveis por crimes durante o regime ditatorial.

CNV fixou em 434 o número de mortes e de desaparecimentos de vítimas do regime. A Comissão ainda recomendou que as Forças Armadas brasileiras reconhecessem publicamente as práticas de torturas contra detidos.

Dez anos depois, os resultados práticos da CNV foram poucos. Conforme o Instituto Vladimir Herzog, apenas 7% das determinações da Comissão foram realizadas por completo.

Conquista do Oscar

"Ainda Estou Aqui" foi premiado como melhor filme internacional no Oscar 2025. A vitória do filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, inspirado na vida de Eunice Paiva, significa a primeira estatueta do Brasil, que já concorreu antes, mas nunca tinha vencido.