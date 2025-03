De novela a filme internacional: a carreira de Fernanda Torres até o Oscar

Fernanda Torres, 59, ganhou status de estrela de Hollywood graças ao sucesso de "Ainda Estou Aqui", que levou o Oscar de melhor filme internacional. No entanto, antes do reconhecimento feito pela Academia, ela percorreu um caminho de sucesso em produções na TV e no cinema brasileiros e até mesmo internacional.

A carreira de Torres

A atriz estreou na TV, aos 14 anos, com participação no programa Aplauso (1979), da Globo. Na emissora, ela emplacou carreira de fato a partir de 1981 com participações nas novelas "Baila Comigo" e "Brilhante", exibidas naquele mesmo ano. Fernanda também esteve em sucessos como "Selva de Pedra" (1986).

No entanto, foi em humorísticos que Torres se consolidou. De 2001 a 2003, ela protagonizou "Os Normais" e deu vida à icônica personagem Vani. Outra personagem marcante da atriz é Fátima, de "Tapas & Beijos", que foi ao ar de 2011 a 2015. Ambas se tornaram memes nas redes sociais, popularizaram Torres entre os jovens e voltaram a repercutir no streaming após as indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar.