Conheça 'Anora', filme que superou 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

"Anora" foi o vencedor da categoria de melhor filme no Oscar 2025, superando o brasileiro "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

A comédia dramática de Sean Baker derrotou também "Conclave", "A Substância", "Um Completo Desconhecido", "Duna: Parte 2", "Nickel Boys", "Emilia Pérez", "Wicked" e "O Brutalista".

O filme era um dos queridinhos ao prêmio principal. Em 2024, venceu a Palma de Ouro, o mais prestigioso prêmio do Festival de Cannes. De lá para cá, se consagrou em diversos prêmios, como o Globo de Ouro e as premiações dos sindicatos de diretores, produtores e atores — que, em parte, têm os mesmos votantes do Oscar.