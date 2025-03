'Conclave' é uma história real? Filme venceu Oscar de roteiro adaptado

No filme, acompanhamos o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) conduzindo o processo para escolher o novo pontífice. Para isso, os líderes católicos de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano, cada um com suas próprias ambições, desenrolando conspirações e segredos, que não ameaçam somente a fé, como também as fundações da Igreja Católica.

Oscar 2025: confira como foi a premiação que deu a 1ª estatueta ao Brasil

0:00 / 0:00

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.