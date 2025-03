Clima de Copa do Mundo: Brasil 'para' por Oscar de Ainda Estou Aqui; veja

O Brasil parou para acompanhar a conquista do primeiro Oscar do Brasil, neste domingo (2), por "Ainda Estou Aqui", eleito melhor filme internacional do ano.

O que aconteceu

Brasileiros se reuniram em bares e paralisaram as folias de Carnaval para prestigiarem a cerimônia de entrega do Oscar. De diversas cidades do país, milhares vibraram com o feito do filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres.

Presidente Lula também celebrou a vitória de "Ainda Estou Aqui" e afirmou que a conquista orgulha os brasileiros. Ainda, o petista ressaltou que o longa é um lembrete da importância de lutar contra o autoritarismo e de defender a democracia.