Chris Rock retorna à festa do Oscar após polêmica com Will Smith

O ator Chris Rock compareceu à tradicional festa do Oscar realizada ontem, em Beverly Hills (EUA), três anos após ser agredido por Will Smith durante a cerimônia da premiação.

O que aconteceu

Esta foi a primeira vez que Rock esteve na festa desde o incidente de 2022. Foi quando Smith subiu ao palco do Oscar e o esbofeteou após uma piada sobre Jada Pinkett Smith, esposa do ator. Smith, por sua vez, esteve ausente da premiação e dos eventos relacionados. Em 2022, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu o ator do Oscar por 10 anos como consequência da agressão.

Vestindo um elegante smoking preto, Rock posou para fotos e interagiu com várias celebridades no evento. De acordo com a revista People, ele foi visto conversando com o ator David Spade, o cantor Mick Jagger e o astro Timothée Chalamet. Além disso, posou para fotos ao lado do bilionário Jeff Bezos e de sua noiva, Lauren Sánchez, além de Sacha Baron Cohen e Tracee Ellis Ross.