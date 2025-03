Chalamet ou Selton Mello? Chico Barney e Sadovski debatem novo '007'

Com a indefinição de quem pode ser o novo James Bond na franquia "007", Chico Barney e Roberto Sadovski palpitaram em quem pode ser o personagem durante o Noite de Oscar, no Canal UOL.

Segundo Sadovski, "todo ator jovem britânico" está se questionando se pode ser o novo Bond. Para Chico Barney, o papel vai acabar sendo de Timothée Chalamet.

O personagem representa um "retrato" do mundo e da Inglaterra em cada época, explica Sadovski. "Cada Bond representa uma época. Sean Connery é diferente do Roger Moore, que é diferente de George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Todos eles evoluíram com a série."