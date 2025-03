Brasil conquista Oscar 80 anos após estrear na premiação; veja trajetória

Sonia Braga em 'O Beijo da Mulher Aranha' Imagem: Reprodução

Depois de um novo hiato, o Brasil retornou ao Oscar com "O Quatrilho" (1995). O longa de Fábio Barreto, baseado no romance homônimo de José Clemente Pozenato, e estrelado por Glória Pires e Patrícia Pillar, foi indicado a Melhor Filme Internacional na premiação de 1996. Naquele ano, quem levo a estatueta foi o holandês "A Excêntrica Família de Antônia", de Marleen Gorris.

Dois anos depois, Bruno Barreto, irmão de Fábio, levaria novamente o cinema brasileiro ao Oscar com "O Que é Isso, Companheiro?" (1997). Inspirado no livro homônimo de Fernando Gabeira, a produção foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas perdeu a estatueta para a Holanda, que levou a melhor com "Caráter", de Mike Van Diem.

Fernanda Montenegro em 'Central do Brasil' Imagem: Reprodução

Ainda na década de 1990, o Brasil retornou ao Oscar com "Central do Brasil" (1998). Essa talvez tenha sido a passagem mais marcante até então do país pelo evento, com o longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro. Depois de levar o Urso de Ouro no Festival de Berlim 1998 e o Urso de Prata de melhor atriz para Fernanda Montenegro, além do Globo de Ouro e o Bafta de melhor filme internacional, a produção foi nomeada ao Oscar de melhor atriz e melhor filme internacional. Montenegro perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado", enquanto o italiano " A Vida é Bela" levou a de melhor filme internacional.

A primeira e única indicação do país na categoria de melhor curta-metragem live action veio em 2001 por "Uma História de Futebol" (2000). Dirigido por Paulo Machline, a produção inspirada na infância de Pelé foi superado pelo mexicano "Quiero Ser"