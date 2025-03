Beto cai para trás ao ver Beatriz de mãos dadas com homem ardiloso

No capítulo de terça-feira (4), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio.

Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia.

Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio.