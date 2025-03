'Idiota' e mais: o que Seu Fifi contou para brothers no BBB 25

Aline

A ex-policial foi a última a receber a fofoca do robô. "Hoje é a pessoa que mais merece voto, e eu ADORO ela! Uma coisa é gostar dela, outra coisa é achar ela uma jogadora ruim. Quero que o público tire ela! Essa mulher... num dá com ela! Não engulo ela, véi! Pensei que tava errado sobre achar que ela gosta de aparecer... Mulher é cena demais!".

Quem falou as coisas sobre Aline: A primeira fala foi de Gracyanne; a segunda, foi ditada por João Gabriel

