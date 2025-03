'Maria vai com as outras'? Vitória justifica indicação de Renata ao Paredão

No papo, Vitória afirmou que não foi influenciada por seu grupo para colocar Renata no Paredão: "Hoje, por exemplo, as meninas [Thamiris e Camilla] nem votariam na Renata. Então, o fato de eu ter votado nela é o completo oposto de eu ser 'Maria vai com as outras'."

A atriz explicou o que a levou a tomar a decisão para a berlinda: "A Renata se sentiu ofendida com uma brincadeira. Só que ela é uma pessoa que brinca com todo mundo. Eu me desculpei e falei: 'Olha, a gente não se conhecia e se você se sentiu ofendida, me desculpa'. Não era a minha intenção e da minha parte eu estava disposta a recomeçar."

Vitória pontuou que, desde que tudo ocorreu, se aproximou mais de Eva na casa: "Eu tenho os meus próprios motivos para votar na Renata desde o início. [...] Para mim, o meu voto é por coerência com o meu jogo desde o início do programa."

