BBB 25: Seu Fifi expõe falas de adversários para Eva, que fica em choque

RoBBB Seu Fifi: "Andei pela casa e escuta só: 'Eu acho a Eva mais venenosa que a Renata'. E teve mais gente falando, hein? 'Pra mim, elas são falsas desde o início. As conexões delas são todas rasas aqui dentro, todas feitas na base do interesse".

Em seguida, os participantes se reuniram enquanto falavam sobre Seu Fifi. O "dedo-duro" apareceu para Diego Hypólito e Guilherme minutos antes.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas