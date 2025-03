Recorde de rejeição? Parcial da enquete UOL aponta quem sai do BBB 25

O 7º Paredão do BBB 25 (Globo) está formado e um nome aparece como favorito para deixar o reality show na noite de terça-feira (4), de acordo com a parcial da enquete UOL. Camilla, Renata e Vilma disputam a preferência do público.

O que diz a enquete

Às 6h30 de segunda-feira (3), Camilla era a mais votada para ser eliminada do programa. A sister somava 84,93% dos votos, indicando rejeição do público.