BBB 25 no Carnaval: Que horas começa o programa de hoje?

O programa terá a dinâmica do Sincerão. Geralmente, participam dela os protagonistas da semana: Líder, Anjo e indicados ao Paredão.

Nesta semana, Camilla, Renata e Vilma disputam a preferência do público para seguir no reality show. Uma delas deixará o jogo na noite de terça-feira (4).

