Diego admite medo de ser 'bombardeado' por Vilma no Sincerão

Daniele tentou deixar o irmão mais tranquilo sobre o assunto: "Di, você e eu somos pessoas que entendem que jogo é jogo e ser humano é ser humano. Mas tem gente que não consegue separar."

O ginasta demonstrou medo de ser escolhido por Vilma no próximo Sincerão: "Vou ser bombardeado."

A irmã voltou a dizer que os votos de Diego foram "coerentes": "Quem entende de jogo viu. E você fez isso para proteger a sua maior aliada aqui dentro. Você não vai ser bombardeado, tenho certeza."

Eu não estou com saúde mental para falar no Sincerão. Meu sonho é que eu não precisasse falar, não estou me sentindo bem. Isso não me deixou bem. Diego

