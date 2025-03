Camilla avalia estratégia de sister no BBB 25: 'Nunca vai ser votada'

A trancista afirmou: "Delma vai ser uma pessoa que nunca vai receber voto. Só vai receber voto se alguém for Líder."

Gracyanne concordou com a amiga e acrescentou: 'Se alguém tiver coragem."

Camilla disse que teria coragem de colocar Delma direto no Paredão: "Estou muito chateada com ela, de verdade. Não gosto do jogo que ela faz."

