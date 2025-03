Ator diz que não sabia o que era ditadura antes de 'Ainda Estou Aqui'

Ainda mais com esses atores e atrizes maravilhosos, e o Walter também, todo mundo da produção, que me ajudou a ficar mais descontraído no set, me ajudou a conseguir atuar melhor. Eles faziam várias piadinhas, então eu ficava solto no set e aí eu conseguia atuar bem. Guilherme Silveira

As aulas do estudante já voltaram, e a repercussão do filme mudou até a forma como ele é chamado pelos colegas. "Os meus amigos me chamam de 'Ainda Estou Aqui', não me chamam mais de 'Guilherme', falam 'Ainda Estou Aqui, vem aqui rapidinho'".