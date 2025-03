Até o fim de 'Garota do Momento'? Beatriz assume relação com Cássio

No capítulo desta segunda-feira (3) de "Garota do Momento" (Globo), Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Em seguida, a mocinha afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela.

Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. E a protagonista da trama ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela.