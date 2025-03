Ana Hickmann comemora aniversário em festa caseira com filho e Edu Guedes

Ana Hickmann compartilhou nas redes fotos de sua festa de 44 anos, comemorados em 1° de março. Longe da agitação do Carnaval, ela fez uma festa caseira, reunindo apenas o noivo, Edu Guedes, e o filho, Alezinho.

A apresentadora afirmou que o aniversário mais recluso "foi o melhor" de sua vida. "Completar 44 anos ao lado dos meus amores não tem preço. Passamos o final de semana na fazenda, perto da natureza, dos animais e fazendo tudo que amamos. E com direito a dois bolos! Estavam deliciosos", escreveu ela no Instagram.

Ana compartilhou várias fotos do dia de comemoração. Ela fez cliques abraçada ao filho e ao noivo e andando a cavalo com os dois, cada um com um animal.