'Ainda Estou Aqui' ganha data de estreia no Globoplay

Após vencer a estatueta de Melhor filme internacional no Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" ganhou data de estreia no Globoplay.

O que aconteceu

O longa de Walter Salles será exibido nos cinemas brasileiros até 3 de abril, e entra no catálogo do Globoplay pouco tempo depois, no dia 6. O anúncio foi dado por Maria Beltrão logo após o fim da exibição da cerimônia na TV Globo.

"Ainda Estou Aqui" ganhou o primeiro Oscar da história para o Brasil. O filme superou longas como "Emilia Pérez" (França); "Ainda estou aqui" (Brasil); "A garota da agulha" (Dinamarca); "A semente do fruto sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia).