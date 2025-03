Os fatores que consagram vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025

Enquanto rojões e panelaços são escutados pelas janelas das cidades brasileiras, "Ainda Estou Aqui" está se acomodando na prateleira de cima do cinema mundial. Ganhar o prêmio de melhor filme Internacional no Oscar, após ser indicado em três categorias, se todo louco uma espécie de obrigação.

Essa consagração veio, basicamente, na somatória de quatro fatores. Três são muito importantes e devem ser exaltados. A força da história de vida de Eunice Paiva, a quem Walter Salles dedicou o prêmio em seu discurso de agradecimento; a extrema qualidade do filme; e a maneira intensa com a qual Fernanda Torres somou a seu grande desempenho na tela uma muito empenhada campanha, viajando o mundo para fazer essa história ser vista pelo maior número de pessoas possíveis. E, no caso, o maior número de votantes do Oscar.

O aspecto midiático da vitória ganha ares de Copa do Mundo e cria reações curiosas. Na internet, as pessoas falam até numa "vingança" ou numa "retaliação" pelo Oscar que Fernanda Montenegro deveria ter vencido no lugar de Gwyneth Paltrow em 1999, dirigida pelo mesmo Walter Salles.