50 dias de BBB: 5 fatos que fizeram o programa valer a pena

Com medo de reviver os maiores traumas de seu passado, ela afirmou: "Tomara que eu vá para o Paredão e o povo me tire. Eu quero sair daqui. Eu vou querer sair daqui, eu me conheço. Não vou aguentar, não. Vou nada! Eu prefiro sair daqui levantando o meu coração. Não quero ficar mais, não. Eu vou desistir".

Preocupado com a sogra, Guilherme também tranquilizou Joselma, que logo mudou de ideia e seguiu no jogo. Depois de alguns dias que os participantes saíram do Tá Com Nada, não demorou muito e eles entraram novamente, após exceder o limite do Vacilômetro.

Mostro Cadeado

Eva recebeu de Mateus o Castigo do Monstro desta semana Imagem: Reprodução/Gshow

Depois de Castigos do Monstro relativamente tranquilos, os confinados foram surpreendidos com o Monstro do Cadeado. Após Mateus vencer a Prova do Anjo, ele escolheu Eva para vestir uma fantasia e ficar presa em um cercado trancado. A sister só poderia sair do local, caso encontrasse a chave certa do cadeado, colocada entre mais de 1.300. Na primeira vez que foi colocada no local, a bailarina passou mais de 8h tentando sair de lá. Ainda que a intenção não fosse ser um monstro de resistência, a produção aliviou para Eva, ao liberá-la depois desse tempo. Nas outras vezes que retornou para o castigo, a sister teve mais facilidade para sair, visto que tinham bem menos chaves.

Barrada do Baile