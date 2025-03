Cacau Show dará 30 mil trufas para cada Oscar que 'Ainda Estou Aqui' vencer

A Cacau Show distribuirá gratuitamente 30 mil trufas de 12,5 gramas a cada Oscar que o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" faturar hoje.

O que aconteceu

Promoção valerá nos dias 3 e 4 de março para clientes do Cacau Lovers, programa de fidelidade da empresa. Somente os usuários cadastrados nesse programa da Cacau Show poderão participar.

Marca permite retirada de uma unidade de trufa por CPF. É preciso se inscrever no site da Cacau Lovers, sendo que a retirada pode ser realizada em todas as lojas da Cacau Show no Brasil.