Trisal, Golden Shower e Fetiche: os papos +18 da semana no BBB 25

Xixi na cara da pessoa. Camilla

Trisal

No Bate-Papo com o Eliminado, Diogo foi perguntado quem escolheria para fazer um 'trisal' com ele a Aline. O ator escolheu Vitória Strada.

Na casa, a atriz já havia brincado com a situação. Em uma conversa com Aline e Diogo, Vitória brincou que aceitaria ser a terceira parte caso eles aceitassem.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.