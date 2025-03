'Tentei trazer a energia do Rubens', diz Selton Mello no tapete do Oscar

Horas antes da cerimônia do Oscar, o ator de "Ainda Estou Aqui" aproveitou para relembrar a preparação para o papel de Rubens Paiva, direto do tapete vermelho do evento.

O que aconteceu

Selton Mello comentou a dificuldade de retratar Rubens Paiva sem o auxílio de vídeos, usando apenas fotos e relatos de conhecidos do falecido ex-deputado. "Eu nunca vi uma imagem em movimento do Rubens, não tive acesso a vídeos dele. Ouvi sobre ele e vi fotos, e do que eu ouvi, tentei trazer a energia do Rubens, o que ele emanava. Ele era carismático, uma figura amorosa", falou Mello à TNT.

O ator disse que seu papel foi trazer felicidade ao primeiro ato do longa. "Tentei trazer isso porque a gente precisava encher aqueles 40 minutos de alegria, de luz. Eu representei a luz do filme. Quando o Rubens sai de cena, as cortinas se fecham e começa um novo filme praticamente", comentou.