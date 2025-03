Acompanhe os resultados do Brasil no Oscar 2025

A categoria de melhor atriz também tem cinco indicadas. Fernanda Torres concorre com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Cynthia Erivo ("Wicked") e Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez").

Dez obras foram indicadas a melhor filme. Além de "Ainda Estou Aqui", concorrem "Um Completo Desconhecido", "Anora", "O Brutalista", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Tudo sobre o filme

'Ainda Estou Aqui' é baseado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. Ambas as obras contam a história da família do autor, que mudou radicalmente quando seu pai, Rubens Paiva, foi morto pela ditadura militar.

