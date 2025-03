Quem vota no Oscar 2025? Conheça os brasileiros que estão na Academia

Para votar no Oscar, é necessário ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS, na sigla em inglês), composta por 19 categorias de profissionais da indústria cinematográfica, como figurinistas, diretores, roteiristas, atores, editores e outros.

Quem vota no Oscar

Para ser integrante da Academia, o profissional deve ser indicado ao Oscar ou recomendado por outros dois membros do grupo. Todos os membros da Academia podem votar em todas as categorias do Oscar. A votação é feita de forma virtual e conta com auditoria independente.

Entre os brasileiros que fazem parte da Academia, estão atores, diretores e profissionais do cinema nacional renomados, como Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Alice Braga, Rodrigo Santoro, Walter Salles, Selton Melo e Sonia Braga. O período de votação para o Oscar 2025 terminou no dia 18 de fevereiro.