'Quem mandou matar?': embaixador ameaçou denunciar corrupção na ditadura

O embaixador saiu de casa no início da tarde do dia 22 de março de 1979 para visitar o amigo jornalista Marcial Dias Pequeno, chefe de gabinete do governador Chagas Freitas. A família comunicou o desaparecimento à polícia. "Passamos 24 horas com a casa cheia de policiais", afirma Lygia.

Jobim escrevia um livro para denunciar a corrupção durante a construção da usina de Itaipu, no rio Paraná. "Ele foi a Brasília e comentou sobre o assunto durante a posse do [então presidente] João Batista Figueiredo. Ele foi sequestrado e apareceu morto dois dias depois", lembra a filha.

A família teve uma primeira pista na manhã seguinte ao desaparecimento. Eles receberam um telefonema da proprietária de uma farmácia na Barra da Tijuca. Ela dizia estar com um bilhete entregue por José Jobim, que teria passado pelo local 30 minutos antes.

No bilhete, Jobim afirmou que tinha sido sequestrado em seu próprio automóvel e que estava sendo levado para a Barra da Tijuca. Segundo Lygia, Hélio Guaíba, delegado responsável pelo caso, soube do telefonema e não tomou nenhuma providência para checar a informação.

A investigação não se transformou em inquérito policial, e o laudo da autópsia foi realizado sob sigilo. Porém, a família ouviu de Roberto Blanco dos Santos, responsável pela necropsia, que José Jobim não morreu enforcado. O atestado de óbito foi emitido em abril de 1979 constando "causa da morte indefinida".