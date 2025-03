Que horas é entrega do Oscar de Melhor Filme? Veja como ordem é definida

A Academia do Oscar não divulga antecipadamente a ordem de entrega dos prêmios. Mas sobre a categoria de Melhor Filme há como ter uma previsão de acordo com os anos anteriores.

O que aconteceu

Tradicionalmente, a categoria de Melhor Filme fica entre as anunciadas ao final da cerimônia. Outras categorias costumam ficar mais perto do encerramento do evento: Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção.

A cada ano, a Academia pode levar em conta fatores externos, como os ruídos dos filmes na mídia. São considerados burburinhos como o que está acontecendo com "Ainda Estou Aqui" e "Emilia Perez", por exemplo, ambos indicados a Melhor Filme.