Parcial UOL aponta provável saída de Camilla no 7º Paredão do BBB 25

Camilla, Vilma e Renata são as candidatas a eliminação neste 7º Paredão do BBB 25 (Globo), formado na noite de domingo (2). A eliminatória, que será decidida na terça-feira (2), ganha uma prévia no resultado parcial da enquete UOL.

O que aconteceu

Tudo parece apontar para a eliminação de Camilla, 34, nesta semana. Ela é a favorita para deixar o programa dentre o público do UOL, com impressionantes 86,21% dos votos na enquete.