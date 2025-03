Oscars 2025: tudo que você precisa saber sobre a maior premiação do cinema

Ariana Grande está indicada por Atriz Coadjuvante. A popstar está competindo contra Monica Barbaro, Felicity Jones, Isabella Rossellini e Zoe Saldaña.

Quem se apresenta no Oscar?

Cynthia Erivo e Ariana Grande farão apresentação musical no Oscar Imagem: Divulgação

As apresentações musicais contam com grandes nomes como Ariana Grande, Doja Cat e Queen Latifah. Ariana e sua co-protagonista Cynthia Erivo iram cantar músicas do filme "Wicked", enquanto as outras apresentações ainda nã foram reveladas.

Gal Gadot, Miley Cyrus, Andrew Garfield estão entre os apresentadores oficiais. Além deles, Dave Bautista, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoa Saldaña, Miles Teller e Rachel Zegler iram apresentar categorias.

O anfitrião da noite será Conan O'Brien. O comediante, conhecido por seu trabalho no "Saturday Night Life", no "Os Simpsons" e seu sucesso com talk shows, vai estrear no Oscar, após apresentar o Emmy e o MTV Movie Awards anteriormente.