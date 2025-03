Oscar: Selton Mello chega no tapete vermelho e homenageia mãe com Alzheimer

Selton Mello ainda destacou que o anel se trata de uma peça sem grande valor monetário, mas com um altíssimo preço emocional. "Isso daqui é uma bijuteria. Minha mãe era uma mulher muito simples. É uma bijuteria baratinha, que ela comprou em algum lugar, sabe-se lá onde".

Pode ser baratinho o preço, mas agora vale mais do que qualquer joia [...] isso daqui é a representação da minha mãe comigo, sempre .

O ator ainda acrescentou em seu look um broche de flor preta em tributo a Rubens Paiva, ao qual representou no filme "Ainda Estou Aqui". "Eu tinha usado somente no Festival de Veneza e estou reutilizando agora, é o meu tributo ao Rubens Paiva. Essa flor é em homenagem ao Rubens", explicou.

Além de Selton Mello, Fernanda Torres e Walter Salles também participam da premiação. Nesta noite, o Brasil concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz.

Selton Mello chega ao tapete vermelho do Oscar 2025 Imagem: Reprodução