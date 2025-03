Atriz de 'Ainda Estou Aqui' assume estar 'desobedecendo' Fernanda Torres

A atriz conta que a equipe do longa deve se reunir para assistir ao Oscar. "Devo acompanhar a cerimônia do Oscar, provavelmente, com a galera do filme para podermos comemorar e nos abraçar, vai ser muito gostoso", disse ela ao mesmo portal.

Grupo de WhatsApp com integrantes do filme é animado. Segundo Olívia, elenco e produção se divertem no aplicativo. "Temos um grupinho de whatsspp. A gente fica trocando memes, figurinhas e matérias do que está saindo sobre 'Ainda Estou Aqui'", entrega a atriz.

Fernanda Torres e Walter Salles nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Adrian Teijido

Para Olívia Torres, as expectativas para o longa levar o Oscar para o Brasil são altas. Ela está confiante no resultado sobretudo para Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz.

Tô me dando direito de fantasiar, que ela vai ganhar a Melhor Atriz, que vai ser um babado muito lindo e emocionante, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca Olívia Torres, ao gshow

A jovem atriz não poupa elogios a Fernandinha, como é chamada a filha de Fernanda Montenegro. "O que eu tenho mesmo para falar sobre a Nanda é tudo muito simples. Ela é uma pessoa muito tranquila, engraçada e doce. Não é uma pessoa que tem nenhum tipo de deslumbre sobre o trabalho, é uma operária da arte, que se precisar fazer mil vezes a cena, vai fazer com todo o cuidado e desejo de dar o melhor", pontua.