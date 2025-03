Oscar: Equipe de 'No Other Land' pede fim do genocídio do povo palestino

Durante a 97ª edição do Oscar, a equipe de "No Other Land" subiu ao palco para receber a estatueta de Melhor documentário e pediu o fim da guerra entre Israel e Palestina.

O que aconteceu

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham, equipe do documentário "No Other Land" recebeu o Oscar e fez um discurso que pedia pelo fim do genocídio palestino. "'No Other Land' reflete a dura realidade que enfrentamos há décadas, e persistimos enquanto pedimos ao mundo que tome medidas sérias para finalizar a injustiça e a limpeza étnica do povo palestino."

O co-diretor do filme, Basel Adra, citou a filha em discurso, no qual pediu pelo fim do conflito. Cineasta citou experiências vividas na Palestina nos últimos anos: "Eu espero que a minha filha não precise viver a mesma vida que eu vivo neste momento, sempre com medo do que pode acontecer."