Oscar: Brasileiros reclamam de piada de apresentador com 'Ainda Estou Aqui'

Conan O'Brien deu uma cutucada no representante brasileiro no Oscar 2025, mas os fãs do filme foram às redes reclamar da piada do host.

Oscar 2025: Clique aqui e acompanhe em tempo real tudo o que acontece na maior premiação do cinema.

O que aconteceu

No monólogo de abertura, o host fez uma piadinha com "Ainda Estou Aqui". Com humor autodepreciativo, falou: "Ainda Estou Aqui é sobre uma mulher lidando com o desaparecimento do marido. Minha esposa disse que é o filme mais feliz do ano."