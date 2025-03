Ordem das categorias do Oscar 2025: como é definida entrega dos prêmios?

A academia do Oscar não divulga antecipadamente a ordem de entrega dos prêmios, mas há como ter uma previsão de acordo com os anos anteriores.

O que aconteceu

Por tradição, as principais categorias da premiação são apresentadas no final do evento. Ainda assim, tais prêmios - Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme - não seguem uma ordem específica.

A cada ano, a Academia pode levar em conta fatores externos, como os ruídos dos filmes na mídia. São considerados burburinhos como o que está acontecendo com "Ainda Estou Aqui" e "Emilia Perez", por exemplo.