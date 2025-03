Onde ver o Oscar 2025? Veja como assistir ao vivo à cerimônia hoje (2)

O Oscar 2025 será realizado neste domingo (2), a partir das 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles. A transmissão ao vivo ficará a cargo da TV Globo (exceto no Rio de Janeiro), da TNT e da Max.

O Brasil está na disputa com o filme "Ainda Estou Aqui", indicado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além da atriz Fernanda Torres, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz.

Na TV Globo, a cobertura do Oscar começa às 21h55, conforme anunciado pela emissora. A cerimônia coincide com o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.