Melody anuncia fim de namoro: 'Peço respeito pela nossa privacidade'

Melody, 18, usou suas redes sociais para anunciar o fim do namoro com o estudante Guilherme Stábile.

O que aconteceu

A cantora publicou o comunicado nos Stories do seu Instagram no sábado (1º). "Pessoal, comunico a vocês que eu e o Gui não estamos mais juntos como um casal. Essa decisão foi tomada de forma amigável, com o entendimento de que é o melhor para nós neste momento e desejo toda sorte do mundo pra ele."