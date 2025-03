Medo de Walter Salles quase tirou Fernanda Torres de 'Ainda Estou Aqui'

Walter Salles assumiu que teve receio ao sondar Fernanda Torres para "Ainda Estou Aqui" (2024), filme que disputará três Oscar no próximo dia 2 de março.

O que aconteceu

Fernanda Montenegro, 95, foi escalada inicialmente e nome de Fernanda Torres, 59, não estava na lista. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Walter Salles contou como foram os primeiros insights para as atrizes que viveriam a protagonista Eunice Paiva no filme.

Salles revelou que não teve certeza de que "Fernandinha" toparia o papel. A veia cômica já bem estabelecida e a carreira de escritora rendendo frutos no Brasil foram pontos cruciais para que o diretor tivesse dúvidas.