Maior ganhador do Oscar na história foi indicado 59 vezes e venceu 22

Walt Disney é o maior recordista do Oscar. Ele recebeu 59 nomeações, venceu 22 vezes e recebeu quatro prêmios honorários da Academia.

O que aconteceu

Walt Disney (1901-1966) é o grande campeão do Oscar em número de indicações e premiações. Criador do império da animação, o empresário é uma referência no cinema e na cultura ocidental de modo geral, e dominou o ramo na principal premiação do cinema.

Recebeu primeiro prêmio em 1932, quatro anos após a criação do Oscar. Disney venceu a categoria de Melhor Curta-metragem Animado com "Flores e Árvores", considerado a primeira animação animada do cinema. O empresário era o produtor do curta.