Lexa desabafa 1 mês após dar à luz: 'Dia da minha anjinha'

Lexa, 30, desabafou, na manhã de domingo (2), sobre o nascimento e a perda da filha, Sofia.

O que aconteceu

A cantora publicou uma série de imagens, relacionadas à sua internação e escreveu um texto. "Há um mês atrás eu dava à luz! O dia mais feliz da minha vida! No primeiro momento meus questionamentos eram com Deus. Nos primeiros dias o desespero tomou conta de mim, não queria ver nada de bebês, nenhuma foto minha grávida, queria apagar tudo."