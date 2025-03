Karla Sofía Gascón foge dos holofotes e entra escondida no Oscar 2025

A espanhola evitou os fotógrafos da premiação. Gascón chegou ao local minutos antes das apresentações começarem.

Karla Sofía Gascón, estrela de "Emilia Pérez", foi alvo de brincadeiras do host da noite, Conan O'Brien. "'Anora' usa a palavra 'fuck' 427 vezes. É 10 vezes a menos que a assessora de relações públicas de Karla Sofía Gascón usou", falou. O host então deu as boas-vindas à atriz, que está na platéia da cerimônia, mas não sem antes uma última tirada com as postagens de Gascón nas redes sociais: "E se for tuitar sobre o Oscar depois, meu nome é Jimmy Kimmel."

A atriz não foi ao BAFTA, Goya e Critics Choice Awards, premiações nas quais o "Emilia Perez".

