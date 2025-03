Host do Oscar 2025 cutuca posts polêmicos de Karla Sofía Gascón em monólogo

Afiado, o apresentador cutucou os constantes aumentos de preço na assinatura da Netflix. "A Netflix lidera com 18 aumentos de preço", falou, aos risos dos presentes. "E acho que ano que vem eles conseguem bater esse número."

Mantendo a ousadia, deu uma tirada com os tweets polêmicos de Karla Sofía Gascón, a estrela de "Emilia Pérez". "'Anora' usa a palavra 'fuck' 427 vezes. É 10 vezes a menos que a assessora de relações públicas de Karla Sofía Gascón usou", falou. O host então deu as boas-vindas à atriz, que está na platéia da cerimônia, mas não sem antes uma última tirada com as postagens de Gascón nas redes sociais: "E se for tuitar sobre o Oscar depois, meu nome é Jimmy Kimmel."

Sobrou até para "Ainda Estou Aqui", que foi alvo de uma piadinha autodepreciativa. "Ainda Estou Aqui é sobre uma mulher lidando com o desaparecimento do marido. Minha esposa disse que é o filme mais feliz do ano", falou, para o divertimento de Fernanda Torres na platéia.

Grande noite do cinema, o Oscar acontece neste domingo (02), a partir das 21h (Horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.