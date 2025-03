Guillermo Del Toro declara torcida por 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

O artigo compartilhado pelo diretor é uma exaltação à mensagem anti-autoritária do filme. Escrito pelo jornalista Sam Adams, no site Slate, o texto traça paralelos entre o período ditatorial representado no longa com o momento atual dos Estados Unidos, colocando a luta de Eunice Paiva como inspiradora.

Anteriormente, Guillermo del Toro havia apresentado uma sessão especial de "Ainda Estou Aqui". Grande entusiasta do cinema latino-americano, o mexicano ajudou na campanha do filme nos EUA, apresentando uma sessão especial em Los Angeles, que contou até com bate-papo entre ele e Walter Salles.

"Ainda Estou Aqui" disputa três categorias no Oscar. Com indicações histórias, o filme está concorrendo em melhor filme internacional, melhor atriz para Fernanda Torres, e melhor filme, o prêmio máximo da noite.

Grande noite do cinema, o Oscar acontece neste domingo (02), a partir das 21h (Horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.