Globo vai passar o Oscar 2025 ao vivo? Veja data, horário e onde assistir

O Oscar 2025, principal premiação do cinema mundial, será realizado neste domingo (2), a partir das 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Onde assistir? A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Globo (exceto no Rio de Janeiro), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

A cerimônia mais aguardada do cinema mundial ocorre simultaneamente com o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A Globo irá transmitir os desfiles no Globoplay para todo o Brasil até o final do Oscar - no Rio de Janeiro, os desfiles serão transmitidos em TV aberta.