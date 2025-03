Estudante e influencer: quem é noiva de Oruam que defendeu rapper nas redes

Fernanda foi pedida em casamento em Paris por Oruam. Em junho de 2024, durante uma viagem a Paris, Oruam fez um pedido de casamento. O casal está junto há cinco anos.

Nos recentes episódios envolvendo o rapper, Fernanda foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca. Além da noiva, o rapper Orochi e fãs estiveram presentes.

"Passando só pra dizer que amo muito vocês e obrigada por sempre se preocuparem comigo, está tudo bem por aqui graças a somente a ele (...) O mal existe para que o bem vença, e o bem sempre prevalece. Onde muitos falam, desejam ou fazem o mal, existem vocês (que são bons) e se preocupam com uma pessoa que vocês nem têm convívio 'físico'", disse Fernanda Valença nos stories, de acordo com o Extra.

Fernanda Valença, noiva de Oruam, em delegacia onde rapper está detido Imagem: Dilson Silva/AgNews

Gato de R$ 120 mil que parece onça. Oruam presenteou Fernanda com um gato avaliado em R$ 120 mil, apelidado de "Irmão do Malandrex". O presente se somou ao gato que o casal já possui, e é da raça Savannah F1. Essa raça é um híbrido entre o serval e o gato doméstico, com filhotes F1 apresentando entre 50% e 75% de DNA de serval. O cruzamento faz com que o bichano tenha uma aparência mais robusta, além de um porte maior que o dos gatos comuns.