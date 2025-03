Fernanda Torres mostra look luxuoso grifado na preparação pré-Oscar

Em outra publicação, mostrou o vestido McQueen que usou para o Motion Picture Television Fund Night Before the Academy Awards Benefit, evento beneficente que acontece antes do Oscar.

A Globo reuniu na noite de ontem, em Los Angeles (EUA) o elenco e equipe de "Ainda Estou Aqui" para uma homenagem ao filme no restaurante Chateau Marmont. Fernanda Torres, Selton Mello, Walter Salles e Valentina Herszage, familiares de Eunice Paiva, produtores e representantes da emissoram participaram do evento.

Segundo comunicado enviado a Splash, o jantar comemorou o sucesso do filme de Walter Salles, o primeiro Original Globoplay, a levar mais de 5,2 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros, além de ganhar mais de 40 prêmios nacionais e internacionais.

Oscar no UOL

A premiação terá cobertura especial dentro do programa Noite de Oscar, com a apresentação de Michelle Barros, no Canal UOL, UOL Play, Claro TV, Sky, Vivo TV, Oi TV, TVRO Embratel, Samsung TV, Zapping TV e no YouTube de Splash. No domingo (2), o programa começará às 21h para comentar a maior premiação do cinema.