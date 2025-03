Fernanda Torres dá gostinho de look do Oscar em vídeo feito pelo marido

Horas antes da cerimônia do Oscar, Fernanda Torres foi às redes sociais dar um gostinho da escolha de figurino que usará no grande prêmio do cinema.

O que aconteceu

Fernanda Torres preparou um vídeo especial para mostrar seu vestido do Oscar, dirigido pelo próprio marido. O vídeo, publicado no Instagram, é dirigido por Andrucha Waddington, ao som de "Com Que Roupa?", de Noel Rosa. Confira abaixo: