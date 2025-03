No Oscar, Fernanda Torres diz que não preparou discurso: 'Esquece'

Ela diz que não vai ganhar o prêmio de melhor atriz. Fernanda contou que sua mãe, Fernanda Montenegro, não fez nenhuma previsão sobre a noite: "Ela deve estar emocionada. Ela fala que o filme extrapolou a própria cultura, moveu coisas na política, no comportamento, na forma da gente se ver. É muito incrível quando isso acontece".

Fernanda escolheu um vestido preto da Chanel para a ocasião. A roupa é de mangas longas e tem aplicações de brilhos e plumas.

Fernanda Torres apostou em looks com cores sóbrias em toda a divulgação do filme. "A gente sempre desejou que a roupa não fosse maior do que o personagem da Eunice Paiva, e que não fosse maior até mesmo do que a grandiosidade do tema", disse Antonio Frajado, stylist da atriz, em entrevista a Splash após o Globo de Ouro.

Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar Imagem: Robyn Beck/AFP

Brasileira concorre a melhor atriz. A categoria, na qual também concorrem nomes como Demi Moore e Mikey Madison, deve ser uma das últimas da noite.

"Ainda Estou Aqui" ainda concorre a duas outras categorias. A obra de Walter Salles foi indicada a melhor filme e melhor filme internacional.