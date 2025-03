Esposa de Kieran Culkin prometeu mais dois filhos se ele ganhasse um Oscar

No discurso, relembrou que sua esposa, Jazz Charton, havia prometido lhe dar mais dois filhos caso ele ganhasse um Oscar. O ator relembrou de uma brincadeira em que pediu para a esposa mais um filho caso ganhasse um Emmy, mas Charton foi além e disse que daria dois outros filhos se ele vencesse um Oscar.

Na ocasião da vitória, Culkin aproveitou para cobrar a promessa. "Vamos começar a agilizar essas crianças, né amor?", falou, dando uma piscadinha para Jazz Charton. O casal já tem dois filhos.

